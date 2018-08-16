Kocaeli'de "Huzurlu Bayramlar Türkiye" Uygulaması

Kocaeli'de, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Huzurlu Bayramlar Türkiye" adlı uygulama kapsamında, aranan 31 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan farklı şubelerden 995 personelden oluşan 136 ekip tarafından gerçekleştirilen uygulamada 6 bin 579 kişi sorgulandı. Ekipler 895 araç, 3 tekne ve 45 umuma açık yeri kontrol etti.

Denetimlerde, 6'sı dolandırıcılık, hırsızlık, geçerli rıza olmaksızın kişiden organ çalmak, Çek Kanunu'na muhalefet suçlarından, 24'ü yoklama kaçağı, biri de kayıp olmak üzere aranan 31 kişi yakalandı.

Uygulamada iki kişiden iki ruhsatsız tabanca ve 12 mermi, bir kişiden de bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, kontrol edilen araçlardan 66'sı ile ilgili sorumlulara toplam 44 bin 424 lira ceza kesildi, 11 araç da trafikten men edildi.