Kocaeli'de huzurevi sakinleri, İzmit Körfezi turuyla deniz havası almanın keyfini yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de huzurevi sakinleri, İzmit Körfezi turuyla deniz havası almanın keyfini yaşadı

23.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:06
Kocaeli'de huzurevi sakinleri, İzmit Körfezi turuyla deniz havası almanın keyfini yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik İzmit Körfezi turu düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik İzmit Körfezi turu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarıya çok çıkamayan huzurevi sakinleri, vapurla körfez turu atarak deniz havası aldı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen turda, huzurevi sakinleri keyifli anlar yaşadı.

Kocaeli, Gölcük, Tavşancıl ve Gebze huzurevlerinde kalan vatandaşlara, gün içinde farklı saatlerde katıldıkları geziler sonunda, kişisel bakım malzemelerinden oluşan hediye takdim edildi.

"Bugün ilk defa dışarı çıktık"

Kocaeli Huzurevi sakinlerinden Yaşar Durmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek, "365 gün karantinada kaldıktan sonra bu etkinlik bizi çok heyecanlandırdı. Çok duyguluyuz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Huzurevinde 4 yıldır kalan Gülseren Taşdelen de "Her şeyden çok memnunuz. Aşılarımız yapıldı. Cumhurbaşkanımızdan ve bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun. Salgından dolayı bir seneden beri bir yerlere gidemiyorduk. Yine de şükürler olsun. Bugün ilk defa dışarı çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Huzurevinde yaşlı temsilcisi İzzet Özer ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Kemal Sunal Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sivas Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de huzurevi sakinleri, İzmit Körfezi turuyla deniz havası almanın keyfini yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:13:14. #1.15#
title