Kocaeli'de hurda yüklü kamyondan düşen kişi öldü
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Kocaeli'de hurda yüklü kamyondan düşen kişi öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hurda yüklü kamyondan düşen kişi hayatını kaybetti.

16.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:12
Kocaeli'de hurda yüklü kamyondan düşen kişi öldü

'nin ilçesinde hurda yüklü kamyondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Baldır (40), 'de topladığı hurdaları kamyona yükleyip üzerini brandayla kapatmak istediği sırada dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Baldır, çevredekilerin vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baldır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin'in Baldır'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: AA
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