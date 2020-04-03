Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı Karamürsel ilçesinde iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karamürsel ilçesinde iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede iş yeri ve otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Zanlıların 10 bin liralık tablet ve cep telefonu çaldıkları öğrenildi. Kaynak: AA