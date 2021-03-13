Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliler E.Ö, K.Y, Y.C.E, B.A, Z.A. ve B.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.Ö, K.Y, Y.C.E. ve B.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız