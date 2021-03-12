Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

12.03.2021 01:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 01:50

Kocaeli'de, araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kocaeli'de, araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Çayırova ilçesinde, bir aracın camı kırılarak iki çeyrek ve 15 gram altın ile cep telefonu ve ayrıca 4 aracın plakasının çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda ekipler, şüpheliler M.K. ve B.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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