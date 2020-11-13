Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı
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Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı

13.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 22:07

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı.

Özgürlük Mahallesi'nde A.Ş'ye ait eve şüpheli birilerinin girmesinin üzerine, durum polis ekiplerine bildirildi.

Polis, D.Y, M.Ş. ve E.Ş. isimli kadınları hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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