Kocaeli'de hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

02.10.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:09
Kocaeli'de hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin Gölcük ve Gebze ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişi yakalandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ve Gebze ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişi yakalandı. İki ayrı olayda gözaltına alınan ve çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Gölcük ilçesinde 24 Eylül'de 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Hırsızlık olaylarını 21 sabıka kaydı olan N.F., 44 sabıka kaydı olan G.İ. ve 6 sabıka kaydı olan S.F.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, dün Bursa'da yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Kocaeli'ye getirilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Gebze'de ise eylül ayı içerisinde 7 evden hırsızlık olayı ile ilgili araştırma yapan polis, hırsızlık olaylarını 13 sabıka kaydı olan D.G., 9 sabıka kaydı olan Ş.G. ve 6 sabıka kaydı bulunan U.T.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. İstanbul ve Gebze'de operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.T.'ye 90 gün ev hapsi cezası verildi. Ş.G. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kocaeli'de hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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