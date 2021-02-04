Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
04.02.2021 08:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:48
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmanın ardından ekipler, şüpheli Ö.U'yu İzmit'teki evinde gözaltına aldı.
Benzer suçlardan 10 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız