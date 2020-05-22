Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.
22.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:31
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Çalışmalar neticesinde şüpheli D.K, İstanbul'da gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA