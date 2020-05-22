Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
22.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:31

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çalışmalar neticesinde şüpheli D.K, İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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