Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA, Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde şantiyeden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde şantiyeden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbni Sina Mahallesi'ndeki bir şantiyeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma neticesinde ekipler, şüpheli H.F.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.