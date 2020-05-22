Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
22.05.2020 22:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:16
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Çalışmalar neticesinde şüpheli D.K, İstanbul'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA