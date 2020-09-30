Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hırsızlık şüphelisi 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hırsızlık şüphelisi 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede meydana gelen evden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, Akdurak Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda S.O, R.O, S.O. ve A.O'yu yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen av tüfeği, televizyon, tablet, cep telefonu, bilezik, altın yüzük, kuru sıkı tabanca ile 126 fişek ve 420 avro ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay