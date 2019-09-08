Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı

08.09.2019 22:50

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi'nde bulunan apartmandaki daireden 10 bin liralık ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, kadın zanlılar S.M. (26) ve D.G'yi (22) İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gözaltına aldı.

Hamile oldukları öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen kadınların, kente İstanbul'dan geldikleri ve içeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri evlerin kapılarını özel bir yöntemle açtıkları belirlendi.

Kaynak: AA