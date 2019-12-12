Kocaeli'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu motosiklet Körfez ilçesinde bulunurken, şüpheliler M.K.F. (18), Ç.Ö. (17) ve M.A. (17) gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.