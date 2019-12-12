Kocaeli'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Kocaeli'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

12.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:56
Kocaeli'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

'nin ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu motosiklet Körfez ilçesinde bulunurken, şüpheliler M.K.F. (18), Ç.Ö. (17) ve M.A. (17) gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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