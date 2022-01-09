Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Gebze ilçesinde yakalandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Gebze ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.Ç. (36), Gebze ilçesinde yakalandı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

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