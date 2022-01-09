Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Gebze ilçesinde yakalandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Gebze ilçesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.Ç. (36), Gebze ilçesinde yakalandı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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