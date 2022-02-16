Kocaeli'de hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılan şüpheli yaralandı
AA, Fahri Haner - Güncel
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hırsızlık için trafoya girdiği öne sürülen zanlı, elektrik akımına kapılması sonucu yaralandı.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hırsızlık için trafoya girdiği öne sürülen zanlı, elektrik akımına kapılması sonucu yaralandı.
İddiaya göre H.K, hırsızlık amacıyla Kavaklı Mahallesi'ndeki elektrik trafosuna girdi. Burada kabloları keserek almaya çalışan şüpheli akıma kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Fahri Haner - Güncel