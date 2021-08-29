Kocaeli'de hırdavat dükkanı ikinci kez kurşunlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hırdavat dükkanı ikinci kez kurşunlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hırdavat dükkanı ikinci kez kurşunlandı.

Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'ndeki hırdavat dükkanının işletmecisi C.M, silah sesleri üzerine polisi aradı.

İş yerinde inceleme yapan polis, 4 el ateş açıldığını, kurşunların kepenge isabet ettiğini belirledi.

İş yerine dün 7 el ateş edilmiş, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal