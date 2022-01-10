Kocaeli'de HDP mitingi sonrası PKK lehine slogan atan zanlıya gözaltı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün HDP mitinginin ardından terör örgütü PKK lehine slogan atan şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün HDP mitinginin ardından terör örgütü PKK lehine slogan atan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen mitingin dağılımı sırasında alan dışına çıkan kalabalık grup içerisinden PKK terör örgütünü övücü mahiyette slogan atan S.N. yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ayrıca, miting alanına girmek isteyen D.B'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında, 6,3 gram metamfetamin ele geçirildi. D.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri