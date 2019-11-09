Kocaeli'de havalı tüfekle oynayan çocuk kardeşini yaraladı

Kocaeli'de havalı tüfekle oynayan çocuk kardeşini yaraladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 15 yaşındaki çocuk, havalı tüfekle oynarken 5 yaşındaki kardeşini yaraladı.

09.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:10
Kocaeli'de havalı tüfekle oynayan çocuk kardeşini yaraladı

'nin ilçesinde, 15 yaşındaki çocuk, havalı tüfekle oynarken 5 yaşındaki kardeşini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kandıra Balcı Mahallesi'nde evde havalı tüfekle oynayan L.K. (15) yanlışlıkla kardeşi E.K'yi (5) sol omzundan yaraladı.

Ailenin vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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