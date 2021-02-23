Kocaeli'de havalandırma boşluğunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 2 iş hanı arasındaki havalandırma boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde 2 ayrı iş hanı arasında bulunan havalandırma boşluğunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çatıdan müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal