Kocaeli'de havadan yapılan denetimlerde 4 gemiye 3,7 milyon lira ceza kesildi
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Kocaeli, İzmit, Güncel

Kocaeli'de havadan yapılan denetimlerde 4 gemiye 3,7 milyon lira ceza kesildi

Kocaeli'de deniz uçağıyla yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettikleri tespit edilen 4 gemiye 3 milyon 751 bin lira para cezası uygulandı.

20.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:48
Kocaeli'de havadan yapılan denetimlerde 4 gemiye 3,7 milyon lira ceza kesildi

Kocaeli'de deniz uçağıyla yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettikleri tespit edilen 4 gemiye 3 milyon 751 bin lira para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için havadan ve karadan denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Bir yandan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edilirken diğer yandan da çevre sorunlarının ortaya çıkmaması için denetimlerin ihmal edilmediği vurgulanan açıklamada, ekiplerin her ihbarı hızlı ve etkin şekilde değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerin deniz uçağıyla takip edildiği bildirilerek, "2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilerin kabusu oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 2020 yılı içinde bugüne kadar 77 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen 4 gemiye 3 milyon 751 bin lira para cezası kesildi. Denizi kirleten 4 gemi deniz uçağının kontrolü ve diğer denetimler sırasında tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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