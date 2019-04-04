Kocaeli'de Hastane Yangını

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, devlet hastanesinin onkolojinin bölümü binasının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre. Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünün yangın merdivenin dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA