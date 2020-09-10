Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı
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Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de hastane otoparkında bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

10.09.2020 22:27 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:39

Kocaeli'de hastane otoparkında bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kabaoğlu Mahallesi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında dün pompalı tüfekle vurularak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Davut Mutlu'nun (49) katil zanlısı B.Ö (48) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Kaynak: AA

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