Kocaeli'de hastalar belediyenin ulaşım hizmetiyle hastaneye götürülüyor
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Kocaeli'de hastalar belediyenin ulaşım hizmetiyle hastaneye götürülüyor

17.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:54
Kocaeli'de hastalar belediyenin ulaşım hizmetiyle hastaneye götürülüyor

Kocaeli'de hastalar, tedavi gördükleri hastaneye Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil araçlarıyla ulaştırılıyor.

Kocaeli'de hastalar, tedavi gördükleri hastaneye Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil araçlarıyla ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren hasta nakil ambulansları, zorlu kış şartlarına rağmen kentin her köşesindeki hastaları evlerinden alıp hastaneye götürüyor.

Kar kış demeden çalışan ambulanslar, tedavileri tamamlanan hasta ve yakınını tekrar evine bırakıyor.

İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinden Gökçeören Sadıklar'da ikamet eden Bahriye Altın'ın oğlu Metin Altın, annesinin Kocaeli Devlet Hastanesindeki diyaliz tedavisi için 153 Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine çetin kış şartlarına rağmen Gökçeören Sadıklar'a ulaşan ekipler, Bahriye Altın'ı evinden alarak Kocaeli Devlet Hastanesine ulaştırdı.

"Bir telefonla kapınıza ambulans geliyor"

Metin Altın, yaptığı açıklamada, annesinin Kocaeli Devlet Hastanesinde haftanın 3 günü diyaliz tedavisi gördüğünü belirtti.

Hastaneye ulaşım sorunu yaşadıklarını dile getiren Altın, "Bunu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulanslarıyla çözüyor. Annemin diyaliz günü öncesi 153'ü arayarak randevu oluşturuyoruz. Belirtilen saatte ambulans evimize geliyor. Annemi alıp hastaneye götürüyorlar. Tedavisinin ardından ise yine ambulansla evimize kadar bırakılıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil hizmeti bizler için çok önemli bir hizmet. Bir telefonla kapınıza ambulans geliyor. Bize ulaşım imkanı veriliyor ve tedavinin ardından tekrar evimize bırakılıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve bu hizmette emeği geçenlere minnettarız. Bu hizmetten ne zaman faydalansak, devletimizin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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