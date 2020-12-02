Marmara Depremi'nin "merkez üssü"nde hasarlı binalar yıkılıyor
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Marmara Depremi'nin "merkez üssü"nde hasarlı binalar yıkılıyor

02.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te metruk haldeki orta ve ağır hasarlı yapıların yıkımına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te metruk haldeki orta ve ağır hasarlı yapıların yıkımına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli'ni depreme en dayanıklı kent haline getirmek için AFAD tarafından tespit edilen metruk haldeki orta ve ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Kasım ayı belediye meclisi toplantısında deprem çalışmaları için 50 milyon lira kaynak ayrılması kararı alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları hızlı bir şekilde yapılacak. Hasar listesinde olan metruk binaların yıkımı 6 ay içerisinde tamamlanacak. İçerisinde ikamet edilen hasarlı binalar için dönüşüm çalışmalarına başlanılacak olup 2021 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması hedefleniyor."

Marmara Depremi'nin 'merkez üssü'nde hasarlı binalar yıkılıyor
Marmara Depremi'nin 'merkez üssü'nde hasarlı binalar yıkılıyor
Marmara Depremi'nin 'merkez üssü'nde hasarlı binalar yıkılıyor
Marmara Depremi'nin 'merkez üssü'nde hasarlı binalar yıkılıyor
Marmara Depremi'nin 'merkez üssü'nde hasarlı binalar yıkılıyor
Marmara Depremi'nin 'merkez üssü'nde hasarlı binalar yıkılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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