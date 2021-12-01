Kocaeli'de hapis cezası ile aranan şüpheliler yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de hapis cezası ile aranan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kocaeli'de hapis cezası ile aranan şüpheliler yakalandı

Kocaeli'de hapis cezasıyla aranan 3 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de hapis cezasıyla aranan 3 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız tabanca bulundurma" suçlarından toplam 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan N.S.'yi (52), İzmit ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi şüpheli tutuklandı. Çalışmalar kapsamında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.G.'de (27), Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. E.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak", "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" ve "rüşvet vermek" suçlarından toplam 17 yıl hapis ve 15 bin TL adli para cezasıyla aranan S.P. (56) isimli şahıs da Darıca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyon neticesinde yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - KOCAELİ

Kocaeli'de hapis cezası ile aranan şüpheliler yakalandı

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