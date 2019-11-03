03.11.2019 16:33

Kocaeli'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza 14.00 sıralarında Gebze Arapçeşme Mahallesi Güney Yanyol Gaziler köprü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan U. yönetimindeki 34 EYE 72 plakalı otomobil, U dönüşü yaptığı sırada arkasından gelen İsmail Yılmaz yönetiminde belediyeye ait 41 D 7740 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, yol kenarındaki tel örgülere çarparak durabilirken araç içindeki Nur H.U., Abuhayat U., Necati T. Yaralı olarak araçtan çıkarken, otomobil sürücüsü Orhan U. ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü Orhan U. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İHA