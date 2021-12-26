Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı - Haberler
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Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı

Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen özel halk otobüsündeki 7 kişi yaralandı.

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GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen özel halk otobüsündeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gebze İnönü Mahallesi Organize Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. T.G. yönetimindeki 41 J 4284 plakalı özel halk otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri

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