Kocaeli'de halk ekmek satışı başladı

02.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:24

KOCAELİ'de, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası işbirliği ile hayata geçirilen 'halk ekmek' projesi kapsamında İzmit'te kurulan 8 noktada ekmek satışları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Fırıncılar Odası arasında geçen 7 Ekim tarihinde imzalanan protokol kapsamında, İzmit'te faaliyete geçecek 15 ekmek satış noktasından 8'inde bugün ekmek satışları başladı. 200 gram ekmeğin 1 TL, 400 gram ekmeğin ise 2 TL'ye satıldığı halk ekmek noktaları 07.00-09.00, 12.00-14.00 ve 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ekmek satışının başladığı büfelerde 'Sıfır atık proje'si kapsamında vatandaşlara 1 defaya mahsus olmak üzere bez poşetlerin dağıtımı yapılırken, naylon poşet satışı ise olmayacak.

Kaynak: DHA