Kocaeli'de haksız fiyat artışına izin verilmeyecek
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Kocaeli, İzmit, Güncel

Kocaeli'de haksız fiyat artışına izin verilmeyecek

İzmit Sekapark Otel'de Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve ilçe belediyelerinin katılımıyla haksız fiyat artışına karşı yapılanlar ve yapılması gerekenler ele alındı.

09.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:07
Kocaeli'de haksız fiyat artışına izin verilmeyecek

Kocaeli'de yaptığı denetimler ile haksız fiyat artışına izin vermeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bu alandaki denetimlerini İl Ticaret Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri ile sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerin değerlendirilmesi ve yapılacak olan yeni çalışmaların ele alınması için İzmit Sekapark Otel'de Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Arif Usta ve ilçe belediyelerin zabıta müdürlerinin katılımı toplantı gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARIN MAĞDUR EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Toplantıda taraflar sahadaki gelişmeler üzerine görüşlerini belirtti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Koronavirüs ile mücadele döneminde haksız fiyat artışı yapmaya çalışanlar ile tavizsiz mücadele edileceği ve vatandaşların mağdur edilmesine izin verilmeyeceği kararlaştırıldı. Haksız kazançların engellenmesi ile işini kanun ve kurallara göre düzgün bir şekilde yapan işyerlerinin de hakkı korunmuş olunuyor.

Kaynak: Bültenler

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Güncel Manşet

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