Kocaeli'de haklarında arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 20 kişi operasyonla gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 20 kişi operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "cinsel taciz", "yaralama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda haklarında 13 yıla kadar hapis cezası kararı bulunan 20 kişi yakalandı.