Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri, hakkında kaçak kenevir ekimi suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli H.B'nin saklandığı adres belirlendi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan H.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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