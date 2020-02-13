Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Kocaeli'de farklı suçlardan hakkında 28 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan zanlı gözaltına alındı.

13.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:34
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

'de farklı suçlardan hakkında 28 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan zanlı gözaltına alındı.

İlçe ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından hakkında 28 yıl 1 ay 5 gün ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan B.G'nin adresini belirledi.

Söz konusu adrese, çevik kuvvet ve özel harekat personelinin desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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