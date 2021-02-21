Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

21.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 21.02.2021 22:06

Kocaeli'de hakkında 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de hakkında 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 22 gün hapis cezası bulunan M.B'nin Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda M.B. yakalandı.

M.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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