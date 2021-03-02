Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1246 kişiye para cezası uygulandı

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1246 kişiye para cezası verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 22-28 Şubat tarihlerinde salgınla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde zorunlu karantina yasağını ihlal eden 17 kişiye idari işlem, yasağı ihlal eden 1 kişiye adli işlem yapıldığı bildirilen açıklamada, salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, kurallara uymayan 323 iş yerine idari işlem yapıldığı belirtildi.

Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde, 153 bin 275 şüphelinin sorgulandığı, 1234 aranan şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, "15 bin 95 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 111 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 929 kişiye idari işlem yapıldı." ifadesi kullanıldı.

"Salgınla ilgili tedbirler ciddiyetle uygulanmaktadır"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 kişi zorunlu olarak, 136 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 139 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 288 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1246 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır."

"Haydi Kocaeli 15 gün sonra rengimiz turuncudan sarıya dönsün"

Vefa Sosyal Destek guruplarınca toplam 8 bin 868 kişinin talebi karşılandığı bildirilen açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 914 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Öte yandan Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedbirlere uyarak kenti daha iyi hale getirebileceklerini belirterek, "Kocaeli Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına uyarsak kısa zamanda salgının yayılım hızını düşürüp daha az kısıtlama ile muhatap oluruz. Haydi Kocaeli 15 gün sonra rengimiz turuncudan sarıya dönsün.

Size güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay