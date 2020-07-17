Kocaeli'de hafriyat kamyonu devrildi
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Kocaeli'de hafriyat kamyonu devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de hafriyat kamyonu devrildi
17.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:48

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferdi Torlak'ın kullandığı 34 KH 6974 plakalı hafriyat kamyonu, Tembelova Viyadüğü altında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Bariyerle çarparak yaklaşık 70 metre ilerleyen tır daha sonra devrildi.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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