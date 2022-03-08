Kocaeli'de hafriyat kamyonlarıyla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de hafriyat kamyonlarıyla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de hafriyat kamyonlarıyla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki hafriyat kamyonuyla çarpışan taksinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki hafriyat kamyonuyla çarpışan taksinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde T.Ü. idaresindeki 41 T 3242 plakalı taksi, aynı yönde seyreden 41 TG 325 ve 34 HY 7017 plakalı hafriyat kamyonlarıyla çarpıştı.

Yaralanan taksi sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Taksi, Gebze, Güncel, Haberler

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