Kocaeli'de hafriyat alanında battaniyeye sarılı halde ceset bulundu
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Alikahya, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kocaeli'de hafriyat alanında battaniyeye sarılı halde ceset bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafriyat alanında çuvalın içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu.

21.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:03
Kocaeli'de hafriyat alanında battaniyeye sarılı halde ceset bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafriyat alanında çuvalın içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu.
Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesine ait hafriyat döküm sahasında hurda toplayan kişiler, çuvalda şüpheli bir paket gördü.
Kişilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polisin açtığı paketten, battaniyeye sarılmış ve çürümüş halde ceset bulundu.
Ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sahaya hafriyat döken belediye personeli ve cesedi bulan hurda toplayıcıları, işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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