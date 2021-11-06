Kocaeli'de hafif ticari araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de hafif ticari araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de hafif ticari araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de hafif ticari araçta yakalanan 16 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hafif ticari araçta yakalanan 16 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir hafif ticari araç durduruldu.

Araçtaki 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, polis ekiplerince İl Göç İdaresine teslim edildi.

Araç sürücüsü A.E.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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