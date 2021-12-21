Kocaeli'de hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 2 yolcu yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 2 yolcu yaralandı

Kocaeli'de hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 2 yolcu yaralandı
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 2 yolcu hastanede tedavi altına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 2 yolcu hastanede tedavi altına alındı.

D-130 kara yolu İzmit istikameti otogar mevkisinde, A.Z.Y. (26) idaresindeki 41 K 2427 plakalı hafif ticari araç ile K.D. (41) yönetimindeki 41 J 3387 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Z.A. (12) ve D.B. (39) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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