Kocaeli'de hafif ticari araçla işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de hafif ticari araçla işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de hafif ticari araçla işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araç ile işçi servisi çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araç ile işçi servisi çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 41 P 3873 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki 41 AGK 659 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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