Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde 705/1 Sokak'tan çıkan N.T. idaresindeki 41 TE 074 plakalı hafif ticari araç, E.Ç. yönetimindeki 34 BPG 611 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan E.Ç. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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