Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde M.Ş. yönetimindeki 06 BHM 363 plakalı hafif ticari araç, S.T'nin kullandığı 41 AHK 304 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü S.T'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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