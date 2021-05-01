Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi ile 548/2 Sokak kavşağında Akın G. idaresindeki 34 BCD 236 plakalı hafif ticari araçla Yalçın Ö'nün kullandığı 34 KT 5076 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletin sürücüsü Yalçın Ö. yaralandı.

Hafif yaralı Yalçın Ö. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü Akın G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Muslera Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:33:06. #1.15#

title