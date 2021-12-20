Kocaeli'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan İstanbul'a doğru giden H.A. yönetimindeki 41 FA 6425 plakalı hafif ticari araç, Mimar Sinan Mahallesi mevkisinde önce bariyerlere, ardından da sağ şeritte ilerleyen M.Y'nin kullandığı 41 TZ 318 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü H.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kocaeli'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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