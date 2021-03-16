Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
16.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:36
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Recep Ş. idaresindeki 41 ABN 983 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine A'ya çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal