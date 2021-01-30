Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
30.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:22
Karamürsel ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karamürsel ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S. G. (26) yönetimindeki 06 CBL 467 plakalı hafif ticari araç, D-130 kara yolu 4 Temmuz Mahallesi'nde E.D. (34) idaresindeki 06 BM 8737 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan kara yolunun İzmit istikametindeki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas