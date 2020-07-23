Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. D-100 kara yolu Batı Kavşağı mevkisinde Mehmet K. yönetimindeki 41 H 1547 plakalı otomobil ile Ziya M. idaresindeki 34 CRF 421 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan kara yolun İstanbul istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaynak: AA