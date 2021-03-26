Kocaeli'de hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli'de hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan cipin sürücüsü yaralandı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan cipin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Bağdat Caddesi mevkisinde Hatice T. idaresindeki 34 CTN 570 plakalı cip ile Mehmet S. yönetimindeki 78 BU 970 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan cip sürücüsü Hatice T. olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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